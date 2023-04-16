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Сегодня в выпускных экзаменах примут участие свыше 48 тыс. учащихся

Сегодня в выпускных экзаменах примут участие свыше 48 тыс. учащихся Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет сегодня выпускные экзамены по уровню общего (9-летнего) среднего образования.
Наука и образование
16 апреля 2023 г. 06:00
Сегодня в выпускных экзаменах примут участие свыше 48 тыс. учащихся

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет сегодня выпускные экзамены по уровню общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщает Report, экзамены будут проведены в Бинагадинском, Гарадагском, Сураханском, Ясамальском районах города Баку, а также в Абшеронском районе, в городах Гянджа, Сумгайыт, в Агдашском, Бейлаганском, Джалилабадском, Физулинском, Гёйчайском, Гёйгёльском, Гедабекском, Гаджигабульском, Хачмазском, Габалинском, Гобустанском, Губинском, Масаллинском, Нефтчалинском, Огузском, Сабирабадском, Товузском, Ярдымлинском, Зангиланском районах.

Учащиеся должны принести на экзамен следующие документы:

- Пропускной экзаменационный лист;

- Оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (в том числе участники, не достигшие 16-летнего возраста), - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - удостоверение разрешения, выданное Государственной миграционной службой, а иностранные граждане, получившие статус беженцев, и члены их семей - удостоверение беженца;

- Участники, не имеющие фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами представляют справку образовательного учреждения с прикрепленными фотографиями (на справку наклеивается фотография участника размером 3х4 см, а фотография заверяется печатью).

Экзамен начнется в 11:00, за 15 минут до начала экзамена (в 10:45) учащиеся будут запускаться в экзаменационный зал.

В выпускных экзаменах ожидается участие 48 049 школьников.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün 48 mindən çox şagird buraxılış imtahanı verəcək

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