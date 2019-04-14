Сегодня в выпускных экзаменах в Азербайджане примут участие 28919 школьников

Государственный экзаменационный центр (ГЕЦ) Азербайджана проводит сегодня, 14 апреля, выпускной экзамен для учащихся 11-х классов общеобразовательных школ 27 городов и районов.

Как сообщили Report в центре, в общей сложности экзамены сдадут 28 919 учащихся.

Экзамен начался в 11:00. Пропускные листы на экзамен учащиеся могут распечатать через интернет уже с 8 апреля.

Учащиеся должны явиться на экзамен со всеми требующимися документами.

Для проведения экзаменов в 27 городах и районах создано 68 экзаменационных центров. В некоторых из них будут применяться программно-технические средства на основе технологии распознавания лица.

Для управления экзаменами выделены 68 общих экзаменационных руководителя, 218 экзаменационных руководителей, 2343 учителей-наблюдателей, 226 сотрудников по организации пропуска и 68 представителей зданий.