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Сегодня в столице и ряде городов Азербайджана закрываются школы

Сегодня в столице и ряде городов Азербайджана закрываются школы С 5 апреля в общеобразовательных учреждениях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района учебный и учебно-воспитательный процесс будет организован в дистанционной форме
Наука и образование
5 апреля 2021 г. 00:00
Сегодня в столице и ряде городов Азербайджана закрываются школы

С 5 апреля в общеобразовательных учреждениях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района учебный и учебно-воспитательный процесс будет организован в дистанционной форме.

Как передает Report, такое решение было принято Министерством образования в связи с нынешней пандемией.

В других городах и районах обучение будет продолжено частично в очной форме с соблюдением санитарно-гигиенических требований. Во время дистанционного обучения занятия могут проводиться посредством "Virtual məktəb". Также ученикам рекомендуется смотреть телепередачу "Dərs vaxtı".

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən dörd şəhər, bir rayonda məktəblər bağlandı

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