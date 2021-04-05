Сегодня в столице и ряде городов Азербайджана закрываются школы

С 5 апреля в общеобразовательных учреждениях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района учебный и учебно-воспитательный процесс будет организован в дистанционной форме

С 5 апреля в общеобразовательных учреждениях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района учебный и учебно-воспитательный процесс будет организован в дистанционной форме.

Как передает Report, такое решение было принято Министерством образования в связи с нынешней пандемией.

В других городах и районах обучение будет продолжено частично в очной форме с соблюдением санитарно-гигиенических требований. Во время дистанционного обучения занятия могут проводиться посредством "Virtual məktəb". Также ученикам рекомендуется смотреть телепередачу "Dərs vaxtı".