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Сегодня в Нахчыване пройдут вступительные экзамены по I группе специальностей

Сегодня в Нахчыване пройдут вступительные экзамены по I группе специальностей Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит вступительный экзамен в высшие учебные заведения по I группе специальностей.
Наука и образование
4 июня 2023 г. 09:48
Сегодня в Нахчыване пройдут вступительные экзамены по I группе специальностей

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит вступительный экзамен в высшие учебные заведения по I группе специальностей.

По информации, предоставленной Report начальником Нахчыванского регионального отделения ГЭЦ Сабиром Мамедовым, экзамен начнется в 11:00, за 15 минут до начала - в 10:45 пропускной режим завершается. После этого участники не допускаются в здание.

Экзамены в Нахчыванской АР пройдут в 57 аудиториях. К проведению их привлечено 9 экзаменаторов, ожидается участие 685 абитуриентов.

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