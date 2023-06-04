Сегодня в Нахчыване пройдут вступительные экзамены по I группе специальностей

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит вступительный экзамен в высшие учебные заведения по I группе специальностей.

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит вступительный экзамен в высшие учебные заведения по I группе специальностей.

По информации, предоставленной Report начальником Нахчыванского регионального отделения ГЭЦ Сабиром Мамедовым, экзамен начнется в 11:00, за 15 минут до начала - в 10:45 пропускной режим завершается. После этого участники не допускаются в здание.

Экзамены в Нахчыванской АР пройдут в 57 аудиториях. К проведению их привлечено 9 экзаменаторов, ожидается участие 685 абитуриентов.