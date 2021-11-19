Сегодня в начальных классах школ начались осенние каникулы

Сегодня в начальных классах школ Азербайджана начались осенние каникулы, которые продлятся до 22 ноября.

Сегодня в начальных классах школ Азербайджана начались осенние каникулы, которые продлятся до 22 ноября.

Как передает Report, это предусмотрено постановлением Кабинета министров "О некоторых вопросах, связанных с организацией учебного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, функционирующих в АР, в 2021/22 учебном году".

Согласно постановлению, в общеобразовательных учреждениях с 5-дневной учебной неделей по уровню начального образования (I-IV) 19 ноября - осенние каникулы, в общеобразовательных учреждениях с 6-дневной учебной неделей 19-20 ноября - осенние каникулы.

По уровню общего среднего образования (V-IX) и полного среднего образования (X-XI классы) 16-19 ноября считаются учебными днями. Так, в общеобразовательных учреждениях с 5-дневной учебной неделей по уровню общего среднего образования (V-IX) и полного среднего образования (X-XI) осенних каникул не будет, а в общеобразовательных учреждениях с 6-дневной учебной неделей 20 ноября – осенние каникулы.