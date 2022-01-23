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Сегодня в МИД проведут экзамен для поступления на дипломатическую службу

Сегодня в МИД проведут экзамен для поступления на дипломатическую службу Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня в Баку и Нахчыване проведет тестовый экзамен для поступления на дипломатическую службу при Министерстве иностранных дел.
Наука и образование
23 января 2022 г. 08:34
Сегодня в МИД проведут экзамен для поступления на дипломатическую службу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня в Баку и Нахчыване проведет тестовый экзамен для поступления на дипломатическую службу при Министерстве иностранных дел.

Как передает Report, в соответствии с мерами, принятыми в качестве предосторожности против заражения COVID-19, вход в экзаменационные залы будет разрешен только в медицинских масках, у кандидатов будет проверяться температура тела с помощью электронного термометра, который можно измерить дистанционно, будут использоваться необходимые дезинфицирующие средства. Кроме того, в процессе управления экзаменом участвуют главный экзаменатор, супервайзер-преподаватель и т.д. Будут задействованы только те, у кого есть сертификат о прививке от COVID-19 (или сертификат об иммунитете).

Экзамен начинается одновременно во всех корпусах - в 11:00. Кандидаты, прибывающие после 10:45, к экзамену не допускаются.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Xarici İşlər Nazirliyində xidmətə qəbul üçün test imtahanı keçiriləcək

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