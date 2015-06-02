Сегодня в Баку около 60 тыс. учеников будут сдавать экзамены

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Сегодня проводятся централизованные выпускные экзамены для учащихся выпускных классов средних общеобразовательных школ города Баку. Как сообщает Report, экзамены также будут сдавать учащиеся выпускных классов функционирующих в Баку средних общеобразовательных школ для вынужденных переселенцев районов, оккупированных армянами.

Экзамен для учеников 9-х классов начнется в 10.00, а для 11-х классов - в 15.00. Ученики, приходя на экзамен, должны взять с собой "Пропускной экзаменационный лист" и удостоверение личности.

Напомним, что для проведения выпускных экзаменов для учеников 9-х классов средних общеобразовательных школ созданы 76 экзаменационных центров.

Сегодня в Баку предусмотрено участие 31 490 учеников (в Наримановском районе - 2 403, в Сабаильском районе - 1 641, в Ясамальском районе - 2 754, в Насиминском районе - 2 245, в Низаминском районе - 2 521, в Бинагадинском районе - 3 855, в Сабунчинском районе - 4 503, в Хатаинском районе - 3 708, в Сураханском районе - 2 878, в Хазарском районе - 2 750, в Гарадагском районе - 2 043, в Пираллахском районе - 189 учеников).

Для проведения выпускных экзаменов для учеников 11-х классов средних общеобразовательных школ создан 71 экзаменационный центр. Так, в Баку предусмотрено участие 24 408 учеников (в Наримановском районе - 2 050, в Сабаильском районе - 1 524, в Ясамальском районе - 2 337, в Насиминском районе - 1 846, в Низаминском районе - 2 189, в Бинагадинском районе - 3 169, в Сабунчинском районе - 2 753, в Хатаинском районе - 3 214, в Сураханском районе - 2 107, в Хазарском районе - 1 846, в Гарадагском районе - 1 383, в Пираллахском районе - 130 учеников). За ходом экзамена будут следить 211 руководителей, 2786 учителей-контроллеров.