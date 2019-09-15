Сегодня в Азербайджане День знаний.

Как сообщает Report, 2019/2020 учебный год начинается с 16 сентября, поскольку 15 сентября приходится на воскресенье.

В этом учебном году в первый класс пойдут 164 234 детей. В целом же в средних школах страны будут обучаться 1 525 016 детей. Из них 714 259 девочек и 810 757 мальчиков. В IX классе будут обучаться 122 043, XI классе - 82 782 ученика.

В настоящее время в республике функционируют в общей сложности 4447 школ, среди них 322 начальные школы, 3 307 полных средних школ, 795 общих средних школ, 16 - средних специальных школ и 7 очно-заочных (вечерних) школ, в том числе 59 школ-лицеев, 49 лицеев, 15 гимназий и 14 гимназий интернатного типа с интегрированным обучением.

В этом году Министерство образования сдало в эксплуатацию 43 школы, из них 20 - новых, 8 - капитально отремонтированных, 15 - модульного типа.

В общеобразовательных учебных заведениях, подведомственных Управлению образования города Баку, будут обучаться, в целом, 414 844 учащихся. В IX классах столичных общеобразовательных школ будут обучаться 32 315 учащихся, X классах - 22 795, XI - 18 896, XII - 198 учащихся.

На 2019/2020 учебный год для I-XI классов общеобразовательных учебных заведений напечатаны учебники и методические пособия по 322 наименованиям в 5 668 865 экземплярах.

В группах дошкольной подготовки будут обучаться 108 074 детей. Для этих групп напечатаны учебники и методические пособия по 3 наименованиям в 168 148 экземплярах.

Первый урок в начальных классах будет посвящен теме "Спорт и здоровье", в V-IX классах - "Чтение - дорога к духовному обогащению", X-XI классах - "Азербайджан на пути развития".

Согласно приказу министра образования, общеобразовательным школам, находящимся в подчинении Управления образования города Баку, Управлению образования города Гянджа, районным и городским отделам образования и министерству образования поручено обеспечить участие на уроках представителей общественности, участников войны, ветеранов труда, бывших выпускников.

Согласно внесенным изменениям в "Образцовое положение общеобразовательной школы" постановлением Кабинета министров №362 от 30 октября 2014 года, с 2015/2016 учебного года в общеобразовательных школах занятия начинаются 15 сентября и завершаются 14 июня.

В соответствии с указом президента Ильхама Алиева от 21 августа 2004 года, учебный год в стране начинается с 15 сентября и этот день отмечается как День знаний.