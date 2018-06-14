Сегодня в азербайджанских школах прозвенит "последний звонок"

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Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане завершается 2017/2018 учебный год и во всех общеобразовательных школах прозвенит "последний звонок".

Как сообщает Report, согласно приказу, подписанному министром образования Джейхуном Байрамовым, мероприятие должно быть организовано на территории каждого учебного заведения.

В 2017/2018 учебном году IX классы общеобразовательных школ страны окончат 111 257 человек, XI классы - 83 001 человек, заочные (вечерние) общеобразовательные школы – 658 человек.

В 2017/2018 учебном году 93 960 детей окончили 4767 дошкольных подготовительных групп, открытых в 4442 общеобразовательных школах. В будущем учебном году прогнозируется, что 75% детей, привлеченных в дошкольные подготовительные группы, функционирующие за счет государства, составят пятилетние дети.

IX классы общеобразовательных школ в ведомстве Управления образования г.Баку окончат 28 125 учеников, XI классы - 19 192 ученика. В столице 46 849 человек окончат первый класс, 638 – 12 класс (очно-заочно полную среднюю школу и заочные классы). В спецшколах в ведомстве управления IX класс окончат 322 человека.

В 2018/2019 учебном году прогнозируется прием 165 780 детей в I классы общеобразовательных школ Азербайджана.

Отметим, что с 2015 года "последний звонок" в Азербайджане проводится не 31 мая, а 14 июня. Согласно внесенным изменениям в "Образцовое положение общеобразовательной школы" постановлением Кабинета министров №362 от 30 октября 2014 года, с 2015/2016 учебного года в общеобразовательных школах учебные занятия начинаются 15 сентября и завершаются 14 июня.