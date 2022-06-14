Сегодня в азербайджанских школах пройдет "Последний звонок"

Сегодня в Азербайджане завершается 2021/2022 учебный год и во всех общеобразовательных школах прозвенит "Последний звонок".

Сегодня в Азербайджане завершается 2021/2022 учебный год и во всех общеобразовательных школах прозвенит "Последний звонок".

Как передает Report, "Последний звонок" будет организован во дворах, спортивных или актовых залах общеобразовательных учреждений.

В мероприятии могут принять участие родительские комитеты, ассоциации родителей и учителей, представители общественности. Будут приняты необходимые меры для обеспечения безопасности учащихся.

Отметим, что в 2021-2022 учебном году XI классы общеобразовательных школ республики окончат 91 188 учеников, из них 42 005 – девушки, 49 183 – юноши. Еще 133 422 учащихся окончат 9-е классы.