Сегодня в Азербайджане завершится процесс перевода учащихся XI классов

Сегодня приостанавливается процесс перевода учащихся школ Азербайджана на 2023-2024 учебный год.

Сегодня приостанавливается процесс перевода учащихся школ Азербайджана на 2023-2024 учебный год.

Как передает Report, об этом сообщает Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

Было отмечено, что с 10 января 2024 года до конца учебного года процесс перевода учащихся XI классов с учетом, что до выпускных экзаменов осталось немного времени, возобновлен уже не будет.

О дате возобновления процесса электронного перевода учащихся подготовительных групп и I-Х классов общественности будет предоставлена дополнительная информация.