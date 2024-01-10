О нас

Сегодня в Азербайджане завершится процесс перевода учащихся XI классов

Сегодня в Азербайджане завершится процесс перевода учащихся XI классов Сегодня приостанавливается процесс перевода учащихся школ Азербайджана на 2023-2024 учебный год.
Наука и образование
10 января 2024 г. 06:00
Сегодня в Азербайджане завершится процесс перевода учащихся XI классов

Сегодня приостанавливается процесс перевода учащихся школ Азербайджана на 2023-2024 учебный год.

Как передает Report, об этом сообщает Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

Было отмечено, что с 10 января 2024 года до конца учебного года процесс перевода учащихся XI классов с учетом, что до выпускных экзаменов осталось немного времени, возобновлен уже не будет.

О дате возобновления процесса электронного перевода учащихся подготовительных групп и I-Х классов общественности будет предоставлена дополнительная информация.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu gündən buraxılış imtahanlarına görə şagird yerdəyişməsi dayandırılır

Экслюзивные новости

Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
9 января 2024 г. 15:06
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
9 января 2024 г. 13:11
Посол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
ФотоПосол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
9 января 2024 г. 12:54
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
8 января 2024 г. 13:20
Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
8 января 2024 г. 11:16
Моисей Беккер: Госдеп США пытается заручиться поддержкой армянского лобби на предстоящих выборах
Моисей Беккер: Госдеп США пытается заручиться поддержкой армянского лобби на предстоящих выборах
7 января 2024 г. 16:04
Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
5 января 2024 г. 17:05
В прошлом году Германия отказалась предоставить убежище 677 гражданам Азербайджана
В прошлом году Германия отказалась предоставить убежище 677 гражданам Азербайджана
5 января 2024 г. 12:28
Огнен Гогич: ЕС намеренно затягивает процесс вступления Сербии в свои ряды
Огнен Гогич: ЕС намеренно затягивает процесс вступления Сербии в свои ряды
4 января 2024 г. 11:58
В посольствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки
В посольствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки
1 января 2024 г. 10:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi