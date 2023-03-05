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Сегодня в Азербайджане свыше 50 тыс. школьников будут сдавать выпускной экзамен

Сегодня в Азербайджане свыше 50 тыс. школьников будут сдавать выпускной экзамен Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 5 марта 2023 года проведет выпускной экзамен для учащихся общеобразовательных школ в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Ширване, Лянкяране, Евлахе, Шеки, Нафталане, Геранбойском, Гейгельском, Шемкирском, Геда
Наука и образование
5 марта 2023 г. 07:00
Сегодня в Азербайджане свыше 50 тыс. школьников будут сдавать выпускной экзамен

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет выпускной экзамен для учащихся общеобразовательных школ в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Ширване, Лянкяране, Евлахе, Шеки, Нафталане, Геранбойском, Гейгельском, Шемкирском, Гедабекском, Гаджигабульском и др. районах, школы №131 на острове Чилов, а также для выпускников школ, обучение в которых ведется на английском и французском языках.

Как сообщает Report, перевозка руководителя экзамена и материалов в школу, расположенную на острове Чилов, будет осуществлена вертолетом ПО "Азнефть".

В экзамене, который начнется в 11:00 ожидается участие 50 498 учащихся.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün 50 mindən çox şagirdin buraxılış imtahanı verməsi nəzərdə tutulur

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