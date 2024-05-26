Сегодня в Азербайджане свыше 48 тыс. абитуриентов сдают вступительные экзамены

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения по II и III группам специальностей для более 48 тысяч абитуриентов.
Как передает
С 16 мая кандидаты могли распечатать "Лист пропуска на экзамен" на сайте Государственного экзаменационного центра.
Экзамен начинается в 10:00. За 15 минут до начала экзамена, то есть в 09:45 пропускной режим будет завершен, и прибывшие после этого времени не будут допущены к экзаменам.
Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:
- "Лист пропуска на экзамен";
- оригинал документа, удостоверяющего личность:
а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;
б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.
Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к справке прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).
Всего в экзамене примут участие 48 978 абитуриентов, в том числе 23 874 - по II группе специальностей и 25 104 - по III группе.