Сегодня в Азербайджане свыше 48 тыс. абитуриентов сдают вступительные экзамены

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения по II и III группам специальностей для более 48 тысяч абитуриентов.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения по II и III группам специальностей для более 48 тысяч абитуриентов.

Как передает Report , экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

С 16 мая кандидаты могли распечатать "Лист пропуска на экзамен" на сайте Государственного экзаменационного центра.

Экзамен начинается в 10:00. За 15 минут до начала экзамена, то есть в 09:45 пропускной режим будет завершен, и прибывшие после этого времени не будут допущены к экзаменам.

Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:

- "Лист пропуска на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к справке прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).

Всего в экзамене примут участие 48 978 абитуриентов, в том числе 23 874 - по II группе специальностей и 25 104 - по III группе.