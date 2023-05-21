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Сегодня в Азербайджане свыше 28 тыс. человек сдадут вступительный экзамен

Сегодня в Азербайджане свыше 28 тыс. человек сдадут вступительный экзамен Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по II группе специальностей (включая экзамен по географии для абитуриентов, выбравших как подгруппы DT, так и TC III группы специаль
Наука и образование
21 мая 2023 г. 06:15
Сегодня в Азербайджане свыше 28 тыс. человек сдадут вступительный экзамен

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по II группе специальностей (включая экзамен по географии для абитуриентов, выбравших как подгруппы DT, так и TC III группы специальностей).

Об этом Report сообщили в Центре.

Согласно информации, экзамен начнется в 11:00, в нем планируется участие 28 344 человек.

За 15 минут до начала - в 10:45 пропускной режим завершается. После этого участники не допускаются в здание экзамена.

Абитуриенты должны иметь при себе следующие документы:

- "Лист пропуска на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) удостоверение личности граждан Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет);

б) иностранцы и лица без гражданства должны предоставить разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а иностранные граждане и члены их семей, получившие статус беженца, - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к удостоверению прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).

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Версия на азербайджанском языке Bu gün 28 mindən çox nəfər qəbul imtahanı verəcək

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