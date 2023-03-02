О нас

Сегодня в Азербайджане стартует прием документов в вузы и колледжи

Сегодня в Азербайджане стартует прием документов в вузы и колледжи Сегодня в Азербайджане начинается прием документов в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения (колледжи) на основе полного среднего образования (11 классов).
Наука и образование
2 марта 2023 г. 08:54
Сегодня в Азербайджане стартует прием документов в вузы и колледжи

Сегодня в Азербайджане начинается прием документов в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения (колледжи) на основе полного среднего образования (11 классов).

Об этом сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

В текущем году прием заявлений для поступления в вузы пройдет в два этапа (для желающих участвовать в конкурсе по V группе специальностей – в один этап) через интернет.

Первый этап приема документов пройдет с 1 по 15 марта 2023 года, а второй этап продлится с 15 апреля до 5 мая.

Отметим, что желающие принять участие в конкурсе могут перейти по ссылке, где необходимо создать "личный кабинет" и заполнить соответствующую форму.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ali məktəblərə və kolleclərə sənəd qəbulu başlayıb

Самое читаемое

ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
23 февраля 2023 г. 21:00
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
24 февраля 2023 г. 11:22
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
24 февраля 2023 г. 14:20
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
25 февраля 2023 г. 18:52
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
26 февраля 2023 г. 11:04
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
27 февраля 2023 г. 12:01
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
27 февраля 2023 г. 16:29
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
1 марта 2023 г. 16:59
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
1 марта 2023 г. 21:17
В Германии пройдет мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида
В Германии пройдет мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида
23 февраля 2023 г. 12:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi