Сегодня в Азербайджане стартует прием документов в вузы и колледжи

Сегодня в Азербайджане начинается прием документов в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения (колледжи) на основе полного среднего образования (11 классов).

Сегодня в Азербайджане начинается прием документов в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения (колледжи) на основе полного среднего образования (11 классов).

Об этом сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

В текущем году прием заявлений для поступления в вузы пройдет в два этапа (для желающих участвовать в конкурсе по V группе специальностей – в один этап) через интернет.

Первый этап приема документов пройдет с 1 по 15 марта 2023 года, а второй этап продлится с 15 апреля до 5 мая.