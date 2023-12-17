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Сегодня в Азербайджане состоится вступительный экзамен на госслужбу

Сегодня в Азербайджане состоится вступительный экзамен на госслужбу Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительный экзамен на госслужбу по должностям, соответствующим группам BA и BB, относящимся к типу B административных должностей государственной службы (административные исполнительные должно
Наука и образование
17 декабря 2023 г. 06:04
Сегодня в Азербайджане состоится вступительный экзамен на госслужбу

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительный экзамен на госслужбу по должностям, соответствующим группам BA и BB, относящимся к типу B административных должностей государственной службы (административные исполнительные должности).

Как сообщает Report, экзамен начнется в 11:00 и продлится 3 часа. Кандидаты, явившиеся после 10:45, к экзамену не допускаются.

Кандидаты должны иметь при себе удостоверение личности и "Пропускной лист на экзамен", который можно распечатать на сайте ГЭЦ.

Вместе с листом выдается "Памятка кандидата", где отражены важные рекомендации относительно экзаменационного процесса, правил, которым участники должны следовать, и другая необходимая информация.

Экзамен будет организован в 13 зданиях в Баку и Нахчыване. Для участия зарегистрировано 3 213 кандидатов, в группе BA - 625, в группе BB - 2 588.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün dövlət qulluğuna qəbul imtahanı keçiriləcək

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