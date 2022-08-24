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Сегодня в Азербайджане состоится дополнительный отбор вакансий конкурса по набору учителей

Сегодня в Азербайджане состоится дополнительный отбор вакансий конкурса по набору учителей В Азербайджане сегодня и 26 августа на 2022-2023 учебный год пройдет дополнительный отбор вакансий по конкурсу для приема на работу учителей с бессрочным контрактом в общеобразовательные учреждения.
Наука и образование
24 августа 2022 г. 06:00
Сегодня в Азербайджане состоится дополнительный отбор вакансий конкурса по набору учителей

В Азербайджане сегодня и 26 августа на 2022-2023 учебный год пройдет дополнительный отбор вакансий по конкурсу для приема на работу учителей с бессрочным контрактом в общеобразовательные учреждения.

Как передает Report со ссылкой на министерство науки и образования, отбор вакансий начнется с 11:00 и будет организован централизованно с применением программного обеспечения. Кандидаты должны выбрать вакантное место и подтвердить свою электронную заявку, зайдя на личные страницы до 26 августа 11:00.

Кандидаты, набравшие 40 и более баллов на тестовом этапе конкурса, могут участвовать в дополнительных вариантах вакансии. Кандидатам, отказавшимся после занятия вакантного места, участие в следующих турах не гарантируется.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin əlavə vakansiya seçimi aparılacaq

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