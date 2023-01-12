Сегодня в Азербайджане состоится аттестация в порядке экстерната

Сегодня в Азербайджане состоится аттестация в порядке экстерната

Сегодня состоится аттестация в порядке экстерната для одаренных учащихся, желающих досрочно окончить любой уровень общего образования.

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Сегодня состоится аттестация в порядке экстерната для одаренных учащихся, желающих досрочно окончить любой уровень общего образования. Как передает Report, знания учащихся, чьи имена были представлены общеобразовательными учебными заведениями с соответствующим сопроводительным письмом, будут проверены в ходе тестового экзамена, состоящего из 10 вопросов по каждому предмету. Результаты будут оцениваться соответствующей комиссией по 100-балльной шкале. Успешно сдавшие тестовый экзамен будут приглашены на собеседование. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram