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Сегодня в Азербайджане состоится аттестация в порядке экстерната

Сегодня в Азербайджане состоится аттестация в порядке экстерната Сегодня состоится аттестация в порядке экстерната для одаренных учащихся, желающих досрочно окончить любой уровень общего образования.
Наука и образование
12 января 2023 г. 06:00
Сегодня в Азербайджане состоится аттестация в порядке экстерната

Сегодня состоится аттестация в порядке экстерната для одаренных учащихся, желающих досрочно окончить любой уровень общего образования.

Как передает Report, знания учащихся, чьи имена были представлены общеобразовательными учебными заведениями с соответствующим сопроводительным письмом, будут проверены в ходе тестового экзамена, состоящего из 10 вопросов по каждому предмету.

Результаты будут оцениваться соответствующей комиссией по 100-балльной шкале.

Успешно сдавшие тестовый экзамен будут приглашены на собеседование.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün orta məktəbi vaxtından əvvəl bitirmək istəyənlər imtahan verəcək

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