Сегодня в Азербайджане для свыше 102 тыс. выпускников прозвучит "последний звонок"

Сегодня в общеобразовательных учреждениях Азербайджана состоится "последний звонок".

Сегодня в общеобразовательных учреждениях Азербайджана состоится "последний звонок".

Как сообщает Report , в 2023-2024 учебном году в средних школах учились 1 706 935 человек. Из них в этом году 102 120 учащихся заканчивают XI, 150 445 - IX класс, еще 137 862 учеников по всей стране оканчивают первый класс. В подготовительных группах общеобразовательных учреждений учились 87 569 детей.

В школах, находящихся в подчинении Управления образования города Баку (УОГБ), XI класс закончили 28 993, XII класс (очная-заочная полная средняя школа и заочные классы) - 125 учащихся. Первый класс в столице закончили 42 070 учеников.

Отметим, что "последний звонок" проводится во дворе каждого общеобразовательного учебного заведения, и в спортивном или актовом зале при отсутствии двора. В мероприятиях могут принять участие представители родительских комитетов, ассоциаций родителей и педагогов, общественности.

Напомним, что ранее МВД республики обратилось с призывом к родителям не передавать управление автомобилем своим детям, не имеющим водительских прав.