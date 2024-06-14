Сегодня в Азербайджане для свыше 102 тыс. выпускников прозвучит "последний звонок"

Сегодня в общеобразовательных учреждениях Азербайджана состоится "последний звонок".
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В школах, находящихся в подчинении Управления образования города Баку (УОГБ), XI класс закончили 28 993, XII класс (очная-заочная полная средняя школа и заочные классы) - 125 учащихся. Первый класс в столице закончили 42 070 учеников.
Отметим, что "последний звонок" проводится во дворе каждого общеобразовательного учебного заведения, и в спортивном или актовом зале при отсутствии двора. В мероприятиях могут принять участие представители родительских комитетов, ассоциаций родителей и педагогов, общественности.
Напомним, что ранее МВД республики обратилось с призывом к родителям не передавать управление автомобилем своим детям, не имеющим водительских прав.