Сегодня в Азербайджане прозвучит "последний звонок" для более 100 тыс. выпускников

Сегодня в общеобразовательных учреждениях Азербайджана состоится мероприятие "Последний звонок".

Сегодня в общеобразовательных учреждениях Азербайджана состоится мероприятие "Последний звонок".

Как сообщает Report , в 2022-2023 учебном году выпускниками учебных заведений, подведомственных министерству науки и образования, станут 100 084 человека, подчиненных другим ведомствам - 1 104 человека, частных общеобразовательных учреждений - 727 человек.

Отметим, что согласно приказу министра науки и образования Эмина Амруллаева, мероприятие "Последний звонок" в общеобразовательном учреждении будет проведено на его территории. В случае, если учебное заведение не имеет своей территории, мероприятие будет организовано в спортивных или актовых залах.

В мероприятии могут принять участие представители родительских комитетов, родительских и преподавательских объединений, а также общественности.

Для обеспечения безопасности учащихся в ходе "последнего звонка" будут предприняты все необходимые меры.