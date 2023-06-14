О нас

Сегодня в Азербайджане прозвучит "последний звонок" для более 100 тыс. выпускников

Сегодня в Азербайджане прозвучит "последний звонок" для более 100 тыс. выпускников Сегодня в общеобразовательных учреждениях Азербайджана состоится мероприятие "Последний звонок".
Наука и образование
14 июня 2023 г. 00:00
Сегодня в Азербайджане прозвучит последний звонок для более 100 тыс. выпускников

Сегодня в общеобразовательных учреждениях Азербайджана состоится мероприятие "Последний звонок".

Как сообщает Report, в 2022-2023 учебном году выпускниками учебных заведений, подведомственных министерству науки и образования, станут 100 084 человека, подчиненных другим ведомствам - 1 104 человека, частных общеобразовательных учреждений - 727 человек.

Отметим, что согласно приказу министра науки и образования Эмина Амруллаева, мероприятие "Последний звонок" в общеобразовательном учреждении будет проведено на его территории. В случае, если учебное заведение не имеет своей территории, мероприятие будет организовано в спортивных или актовых залах.

В мероприятии могут принять участие представители родительских комитетов, родительских и преподавательских объединений, а также общественности.

Для обеспечения безопасности учащихся в ходе "последнего звонка" будут предприняты все необходимые меры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu gün 101 915 məzun üçün “Son zəng” çalınacaq

Самое читаемое

МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
7 июня 2023 г. 10:58
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
7 июня 2023 г. 20:49
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
8 июня 2023 г. 16:16
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
10 июня 2023 г. 00:41
Президент Турции принял главу УЕФА
Президент Турции принял главу УЕФА
10 июня 2023 г. 17:53
В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
11 июня 2023 г. 15:03
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
12 июня 2023 г. 10:51
В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод
В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод
12 июня 2023 г. 15:45
Врач Байдена рассказал о его проблеме с зубом
Врач Байдена рассказал о его проблеме с зубом
12 июня 2023 г. 19:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi