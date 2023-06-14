Сегодня в Азербайджане прозвучит "последний звонок" для более 100 тыс. выпускников

Сегодня в общеобразовательных учреждениях Азербайджана состоится мероприятие "Последний звонок".
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Отметим, что согласно приказу министра науки и образования Эмина Амруллаева, мероприятие "Последний звонок" в общеобразовательном учреждении будет проведено на его территории. В случае, если учебное заведение не имеет своей территории, мероприятие будет организовано в спортивных или актовых залах.
В мероприятии могут принять участие представители родительских комитетов, родительских и преподавательских объединений, а также общественности.
Для обеспечения безопасности учащихся в ходе "последнего звонка" будут предприняты все необходимые меры.