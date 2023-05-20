Сегодня в Азербайджане пройдут вступительные экзамены в вузы по III группе специальностей

Государственный экзаменационный центр сегодня проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по III квалификационной группе.

Государственный экзаменационный центр сегодня проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по III квалификационной группе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ.

Экзамены, которые будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе, начнутся в 11:00. За 15 минут до начала его – в 10:45-завершится пропускной режим, после чего прибывшие участники не будут допущены в здание.

Абитуриенты должны иметь при себе следующие документы:

- Пропускной экзаменационный лист;

- Оригинал документа, удостоверяющего личность

- Участники, не имеющие фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами должны иметь справку, выданную образовательным учреждением с прикрепленными к ней фотографиями (в справку вклеивается фотография участника размером 3х4 см, а фотография заверяется печатью).