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Сегодня в Азербайджане пройдут вступительные экзамены в вузы по III группе специальностей

Сегодня в Азербайджане пройдут вступительные экзамены в вузы по III группе специальностей Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения по III группе специальностей.
Наука и образование
6 июля 2022 г. 07:02
Сегодня в Азербайджане пройдут вступительные экзамены в вузы по III группе специальностей

Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения по III группе специальностей.

Как передает Report со ссылкой на ГЭЦ, они пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Сумгайыте, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Сальяне, Лянкяране и Хачмазе.

Экзамен начнется в 10:00. За 15 минут до начала его – в 09:45-завершится пропускной режим, после чего прибывшие участники не будут допущены в здание.

Абитуриенты должны иметь при себе следующие документы:

- Пропускной экзаменационный лист;

- Оригинал документа, удостоверяющего личность

- Участники, не имеющие фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами должны иметь справку, выданную образовательным учреждением с прикрепленными к ней фотографиями (в справку вклеивается фотография участника размером 3х4 см, а фотография заверяется печатью).

В городах и районах, где проводятся экзамены, выделено 70 экзаменационных зданий, 1 242 экзаменационных зала. Для управления экзаменами назначены 70 общих руководителей экзаменов, 206 руководителей экзаменов, 1556 преподавателей, 202 сотрудника по режиму пропуска, 70 представителей зданий.

В экзамене предполагается участие 16 620 абитуриентов. Из них 15 159 являются выпускниками азербайджанского, а 1 461-русского отделения. Из абитуриентов 3 950 – представители мужского пола, а 12 670 - женского. 14 784 человека - выпускники средних общеобразовательных школ текущего года, 1580 человек - выпускники прошлых лет. 32 человека являются выпускниками высших учебных заведений, а 224 - средне-специальных учебных заведений. 51 абитуриент является гражданином иностранных государств. Самый старший абитуриент с 1963 года, а самый младший - 2007 года рождения.

В экзамене также примет участие 21 абитуриент с ограниченными физическими возможностями (I группа). Для удобства этих абитуриентов в экзаменационных помещениях выделены отдельные залы, назначены индивидуальные контролеры. Созданы специальные условия для доступа и комфортного передвижения абитуриентов с ограниченными возможностями.

Для освещения хода экзамена аккредитацию в ГЭЦ прошел 21 представитель СМИ, в том числе из регионов.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün III qrupa qəbul imtahanı keçirilir

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