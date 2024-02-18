Сегодня в Азербайджане пройдут пробные экзамены в вузы

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет 18 февраля пробный экзамен по второму этапу вступительного экзамена в высшие учебные заведения.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет сегодня пробный экзамен по второму этапу вступительного экзамена в высшие учебные заведения.

Как передает Report со ссылкой на ГЭЦ, участникам будут представлены тестовые задания в соответствии с моделью II этапа вступительного экзамена на уровень бакалавриата высших учебных заведений.

Запись на экзамен проводилась онлайн, 3 469 человек уже прошли регистрацию. Экзамен пройдет в 20 зданиях в Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Хачмазе и Лянкяране.

Начнется он во всех зданиях одновременно - в 11:00 и продлится три часа. Кандидаты, прибывшие после 10:45, не будут допущены к экзамену.

После его завершения участники должны сдать наблюдателю вопросник и карту ответов.

Для проведения экзамена были назначены 40 экзаменационных руководителей, 310 контролеров-преподавателей, 20 общих экзаменационных руководителей и 55 сотрудников выпускного режима.

Кандидаты должны принести на экзамен оригинал документа, удостоверяющего личность, и "Лист допуска к экзамену".

Абитуриенты, не имеющие один из этих документов, а также пришедшие с копией удостоверения личности, не будут допущены на экзамен.