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Сегодня в Азербайджане пройдут очередные выпускные экзамены

Сегодня в Азербайджане пройдут очередные выпускные экзамены &
Наука и образование
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2 июля 2020 г. 07:49
Сегодня в Азербайджане пройдут очередные выпускные экзамены

 

2 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет выпускные экзамены на базе общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, на входе в здание будет измеряться температура участников экзаменов.

Отмечается, что в городах и районах республики будут проведены:

* Выпускные экзамены для девятиклассников;

* Выпускные экзамены для одиннадцатиклассников;

* Вступительные экзамены для выпускников текущего и предыдущих лет, желающих поступить в колледжи на базе общего (9-летнего) среднего образования;

* Для выпускников 9-го и 11-го классов нынешнего и предыдущих лет, проходивших обучение не на азербайджанском языке, будут проведены экзамены по азербайджанскому языку.

Учащиеся (абитуриенты) при входе должны предоставить удостоверение личности, пропускной лист и декларацию о здоровье.

Декларацию о здоровье можно распечатать на официальном сайте ГЭЦ, ее необходимо заверить подписью абитуриента.

Участники должны явиться на экзамен в медицинских масках и пользоваться ими правильно (маски должны полностью закрывать нос, рот и подбородок). Снимать маску запрещено, она должна использоваться в течение всего экзаменационного процесса. В рамках мер предосторожности будут использованы электронные термометры, способные измерять температуру тела дистанционно, а также необходимые дезинфицирующие средства.

Экзамены начнутся в 11:00. За 15 минут до начала экзамена, то есть в 10:45 пропуск в помещение будет прекращен.

Отметим, что в экзаменах ожидается участие 13 450 учащихся.

 

Версия на азербайджанском языке Bu gün növbəti buraxılış imtahanı keçiriləcək

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