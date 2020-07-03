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Сегодня в Азербайджане пройдут очередные выпускные экзамены

Сегодня в Азербайджане пройдут очередные выпускные экзамены 3 июля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет выпускные экзамены на базе общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования.
Наука и образование
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3 июля 2020 г. 07:29
Сегодня в Азербайджане пройдут очередные выпускные экзамены

3 июля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет выпускные экзамены на базе общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, на выпускных экзаменах ожидается участие 15 526 школьников (абитуриентов).

Учащиеся (абитуриенты) при входе должны предоставить удостоверение личности, пропускной лист и декларацию о здоровье.

Декларацию о здоровье можно распечатать на официальном сайте ГЭЦ, ее необходимо заверить подписью абитуриента.

Участники должны явиться на экзамен в медицинских масках и пользоваться ими правильно (маски должны полностью закрывать нос, рот и подбородок). Снимать маску запрещено, она должна использоваться в течение всего экзаменационного процесса. В рамках мер предосторожности будут использованы электронные термометры, способные измерять температуру тела дистанционно, а также необходимые дезинфицирующие средства.

Экзамены начнутся в 11:00. За 15 минут до начала экзамена, то есть в 10:45 пропуск в помещение будет прекращен. Во избежание скопления людей и контактов для участников экзамена было установлено разное время входа, и они были указаны в пропускном листе. Поэтому необходимо прийти к экзаменационному зданию в срок, указанный в пропускном листе.

 

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