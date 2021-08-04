Сегодня в Азербайджане пройдут экзамены в резидентуру и военные лицеи

Сегодня состоится первый этап (2-я попытка) вступительного экзамена в резидентуру (оценка знаний по базовым предметам) и вступительный экзамен в военные лицеи.
Как сообщает Report, экзамены пройдут в Баку и Нахчыване.
Оба экзамена стартуют в 10:00. Допуск к ним завершится в 09:45.
Участники должны иметь при себе
Абитуриенты, не имеющие фотографии в удостоверении личности и принимающие участие во вступительных экзаменах в лицеи, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с прикрепленными фотографиями (к заверенной печатью справке прилагается фотография абитуриента размером 3x4 см).
Для участия в первом этапе (2-я попытка) вступительного экзамена в резидентуру зарегистрировались 966 кандидатов. Во вступительном экзамене в военные лицеи предполагается участие 1 911 абитуриентов.
Для проведения экзаменов выделено 13 зданий, 208 экзаменационных залов.