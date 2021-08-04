О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сегодня в Азербайджане пройдут экзамены в резидентуру и военные лицеи

Сегодня в Азербайджане пройдут экзамены в резидентуру и военные лицеи Сегодня состоится первый этап (2-я попытка) вступительного экзамена в резидентуру (оценка знаний по базовым предметам) и вступительный экзамен в военные лицеи.
Наука и образование
4 августа 2021 г. 06:00
Сегодня в Азербайджане пройдут экзамены в резидентуру и военные лицеи

Сегодня состоится первый этап (2-я попытка) вступительного экзамена в резидентуру (оценка знаний по базовым предметам) и вступительный экзамен в военные лицеи.

Как сообщает Report, экзамены пройдут в Баку и Нахчыване.

Оба экзамена стартуют в 10:00. Допуск к ним завершится в 09:45.

Участники должны иметь при себе "Пропускной лист" на экзамен, памятку, удостоверяющий личность документ и справку о здоровье.

Абитуриенты, не имеющие фотографии в удостоверении личности и принимающие участие во вступительных экзаменах в лицеи, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с прикрепленными фотографиями (к заверенной печатью справке прилагается фотография абитуриента размером 3x4 см).

Для участия в первом этапе (2-я попытка) вступительного экзамена в резидентуру зарегистрировались 966 кандидатов. Во вступительном экзамене в военные лицеи предполагается участие 1 911 абитуриентов.

Для проведения экзаменов выделено 13 зданий, 208 экзаменационных залов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bu gün rezidenturaya və hərbi liseylərə qəbul imtahanları keçiriləcək

Самое важное

В Баку уволены начальники полиции
В Баку уволены начальники полиции
3 августа 2021 г. 18:38
Задержан депутат Эльданиз Салимов
Задержан депутат Эльданиз Салимов
3 августа 2021 г. 14:12
Депутат Фазаил Агамалы: Эльданиз Салимов превысил свои полномочия
Депутат Фазаил Агамалы: Эльданиз Салимов превысил свои полномочия
3 августа 2021 г. 12:51
В Милли Меджлисе обсуждается снятие неприкосновенности с депутата, избившего полицейского 
В Милли Меджлисе обсуждается снятие неприкосновенности с депутата, избившего полицейского 
3 августа 2021 г. 11:28
Из-за нарушения правил проведения свадебных церемоний отшрафованы 89 человек
Из-за нарушения правил проведения свадебных церемоний отшрафованы 89 человек
3 августа 2021 г. 10:41
Проводится повторный экзамен для кандидатов на должность преподавателей
Проводится повторный экзамен для кандидатов на должность преподавателей
3 августа 2021 г. 10:20
Сегодня начинается внеочередная сессия Милли Меджлиса 
Сегодня начинается внеочередная сессия Милли Меджлиса 
3 августа 2021 г. 00:00
Представитель АКP: Мы увидели, что наши азербайджанские братья вместе с нами
Представитель АКP: Мы увидели, что наши азербайджанские братья вместе с нами
2 августа 2021 г. 23:49
МВД: Сделанное депутату замечание полностью соответствует требованиям законодательства
МВД: Сделанное депутату замечание полностью соответствует требованиям законодательства
2 августа 2021 г. 18:02
Депутат Эльданиз Салимов исключен из ПЕА
Депутат Эльданиз Салимов исключен из ПЕА
2 августа 2021 г. 18:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi