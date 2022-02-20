Сегодня в Азербайджане пройдут экзамены в магистратуру

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет экзамен для магистров высших учебных заведений и Национальной академии наук Азербайджана.

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет экзамен для магистров высших учебных заведений и Национальной академии наук Азербайджана.

Как передает Report, вступительные экзамены, в которых примут участие 17 097 бакалавров, будут проходить в 7 городах и районах страны - Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране, в общей сложности в 71 экзаменационном зале.

Бакалавры будет сдавать экзамены в месте, которое определяется по фактическому месту жительства, указанному в их "Личном кабинете".

Экзамены стартуют в 11:00, бакалавров будут пропускать в здания, где они пройдут, до 10:45. Экзамены продлятся три часа, по их окончании следует сдать карту ответов и вопросник.

В связи с мерами, принятыми для предотвращения возможного заражения COVID-19, важно прийти в здание экзамена во время, указанное в бланке приема.