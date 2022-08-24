Сегодня в Азербайджане пройдут экзамены для учащихся V-XI классов

Сегодня состоятся экзамены для V-XI классов в связи с переводом учащихся на вакантные места.

Сегодня состоятся экзамены для учащихся V-XI классов в связи с переводом их на вакантные места.

Как передает Report со ссылкой на Министерство науки и образования, начат процесс перевода учащихся во II-IX и XI классы на 2022-2023 учебный год.

Процесс осуществляется через электронную систему sy.edu.az.

Подачи заявок в общеобразовательные учреждения в электронной системе для родителей sy.edu.az продолжится до 18:00 5 сентября.

Родители должны подать документы своих детей в общеобразовательное учреждение, куда они переведены, до 9 сентября до 15:00.

Перечень общеобразовательных учреждений, перевод в которые осуществляется путем сдачи экзамена:

1. Лицей имени Гейдара Алиева;

2. Школа-лицей №6 им.Т.Исмаилова;

3. Образовательный комплекс №132-134;

4. Полная средняя школа №23 им. Т.Гасанова;

5. Элитарная гимназия им. И.Эфендиева;

6. Технико-гуманитарный лицей "Терегги" им.И.Гаджиева;

7. Лицей "Зянги";

8. Бакинский Европейский лицей;

9. Образовательный комплекс "Школа-лицей при Бакинском славянском университете";

10. Гимназия искусств при Азербайджанской национальной консерватории;

11. Средняя специальная музыкальная школа им. Бюльбюля.