Сегодня в Азербайджане пройдут экзамены для учащихся V-XI классов

Сегодня состоятся экзамены для учащихся V-XI классов в связи с переводом их на вакантные места.
Как передает Report со ссылкой на Министерство науки и образования, начат процесс перевода учащихся во II-IX и XI классы на 2022-2023 учебный год.
Процесс осуществляется через электронную систему sy.edu.az.
Подачи заявок в общеобразовательные учреждения в электронной системе для родителей sy.edu.az продолжится до 18:00 5 сентября.
Родители должны подать документы своих детей в общеобразовательное учреждение, куда они переведены, до 9 сентября до 15:00.
Перечень общеобразовательных учреждений, перевод в которые осуществляется путем сдачи экзамена:
1. Лицей имени Гейдара Алиева;
2. Школа-лицей №6 им.Т.Исмаилова;
3. Образовательный комплекс №132-134;
4. Полная средняя школа №23 им. Т.Гасанова;
5. Элитарная гимназия им. И.Эфендиева;
6. Технико-гуманитарный лицей "Терегги" им.И.Гаджиева;
7. Лицей "Зянги";
8. Бакинский Европейский лицей;
9. Образовательный комплекс "Школа-лицей при Бакинском славянском университете";
10. Гимназия искусств при Азербайджанской национальной консерватории;
11. Средняя специальная музыкальная школа им. Бюльбюля.