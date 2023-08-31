Сегодня в Азербайджане пройдет сертификационный экзамен для группы учителей

Сегодня тестовый экзамен сдадут учителя начальных классов с педагогическим стажем 3 года, учителя азербайджанского языка и литературы, а также педагоги в возрасте 60 лет и старше, желающие принять участие в сертификации на добровольной основе.

Сегодня тестовый экзамен сдадут учителя начальных классов с педагогическим стажем 3 года, учителя азербайджанского языка и литературы, а также педагоги в возрасте 60 лет и старше, желающие принять участие в сертификации на добровольной основе.

Как сообщает Report, ожидается, что в каждом сеансе, который будет проходить в два этапа, примут участие более 1 400 учителей.

После подтверждения результатов в ближайшие недели будет предоставлена информация об этапе собеседований, которые, предположительно, пройдут в онлайн-форме.