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Сегодня в Азербайджане пройдет сертификационный экзамен для группы учителей

Сегодня в Азербайджане пройдет сертификационный экзамен для группы учителей Сегодня тестовый экзамен сдадут учителя начальных классов с педагогическим стажем 3 года, учителя азербайджанского языка и литературы, а также педагоги в возрасте 60 лет и старше, желающие принять участие в сертификации на добровольной основе.
Наука и образование
31 августа 2023 г. 06:00
Сегодня в Азербайджане пройдет сертификационный экзамен для группы учителей

Сегодня тестовый экзамен сдадут учителя начальных классов с педагогическим стажем 3 года, учителя азербайджанского языка и литературы, а также педагоги в возрасте 60 лет и старше, желающие принять участие в сертификации на добровольной основе.

Как сообщает Report, ожидается, что в каждом сеансе, который будет проходить в два этапа, примут участие более 1 400 учителей.

После подтверждения результатов в ближайшие недели будет предоставлена информация об этапе собеседований, которые, предположительно, пройдут в онлайн-форме.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün bir qrup müəllim sertifikasiya imtahanı verəcək

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