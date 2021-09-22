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Сегодня в Азербайджане открылись школы

Сегодня в Азербайджане открылись школы Сегодня в традиционных (I-IV) классах общеобразовательных школ Азербайджана начинается новый учебный год.
Наука и образование
22 сентября 2021 г. 08:40
Сегодня в Азербайджане открылись школы
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Сегодня в традиционных (I-IV) классах общеобразовательных школ Азербайджана начался новый учебный год.

Как передает Report, по соответствующему приказу министра образования Эмина Амруллаева первый урок посвящен теме "Карабах - это Азербайджан!".

Ожидается, что в 2021-2022 учебном году в общеобразовательных учреждениях страны будут обучаться 1 589 829 учащихся.

158 608 учеников будут учиться в первом классе, 132 881 в 9-ом классе и 91 538 в 11-ом классе.

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Сегодня в традиционных (I-IV) классах общеобразовательных школ Азербайджана начинается новый учебный год.

Как передает Report, по соответствующему приказу министра образования Эмина Амруллаева первый урок будет посвящен теме "Карабах - это Азербайджан!".

В средних и старших классах дневное обучение будет проводиться пять раз в неделю с 29 сентября.

В этот день также очные занятия пройдут в вузах, колледжах и других учебных заведениях.

В целях обеспечения полного усвоения учащимися учебной программы (с учетом даты начала учебного года) в начальных классах в период осенних каникул учебными днями считаются 16-18 ноября, в период зимних каникул - 27, 28 января.

Кроме того, для учащихся старших классов в период осенних каникул учебными днями будут считаться 16-19 ноября, в период зимних каникул - 27, 28 и 31 января.

Ожидается, что в 2021-2022 учебном году в общеобразовательных учреждениях страны будут обучаться 1 589 829 учащихся.

158 608 учеников будут учиться в первом классе, 132 881 в 9-ом классе и 91 538 в 11-ом классе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMəktəblər açılıb
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan reopens primary schools

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