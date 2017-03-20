Сегодня в Азербайджане наступает весна

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Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане наступит весна. Как сообщил Report заместитель директора Шамахинской астрофизической обсерватории имени Н. Туси при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Хыдыр Микаилов, это природное явление наступит примерно в 14:29 по бакинскому времени.

По его словам, Солнце из южного полушария перейдет в северное полушарие: "В это время Солнце будет находиться в точке пересечения плоскости движения Земли с плоскостью экватора. Это точка в астрономии называется точкой весеннего равноденствия. Длительность дня и ночи сравняется. С этого момента в северном полушарии начнется астрономическая весна, которая продлится до 21 июня".