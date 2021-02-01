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Сегодня в Азербайджане начинается перевод студентов

Сегодня в Азербайджане начинается перевод студентов С сегодняшнего дня в нашей стране стартует процесс перевода студентов
Наука и образование
1 февраля 2021 г. 08:28
Сегодня в Азербайджане начинается перевод студентов

С сегодняшнего дня в нашей стране стартует процесс перевода студентов.

Как сообщили Report в Министерстве образования, прием электронных документов продолжится до 7 февраля.

Перевод студентов из местных и зарубежных вузов с одной специальности на другую, а также перевод студентов колледжей и бакалавров в магистратуру осуществляется на портале transfer.edu.az.

Лица, воспользовавшиеся, выбирают учебное заведение, в которое хотят перевестись. С начала процесса перевода по настоящий день осуществлен перевод более 9 тысяч студентов.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən Azərbaycanda tələbələrin köçürülməsinə start verilir

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