Сегодня в Азербайджане начинается перевод студентов

С сегодняшнего дня в нашей стране стартует процесс перевода студентов

С сегодняшнего дня в нашей стране стартует процесс перевода студентов.

Как сообщили Report в Министерстве образования, прием электронных документов продолжится до 7 февраля.

Перевод студентов из местных и зарубежных вузов с одной специальности на другую, а также перевод студентов колледжей и бакалавров в магистратуру осуществляется на портале transfer.edu.az.

Лица, воспользовавшиеся, выбирают учебное заведение, в которое хотят перевестись. С начала процесса перевода по настоящий день осуществлен перевод более 9 тысяч студентов.