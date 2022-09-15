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Сегодня в Азербайджане начинается новый учебный год

Сегодня в Азербайджане начинается новый учебный год Сегодня в Азербайджане День знаний.
Наука и образование
15 сентября 2022 г. 00:00
Сегодня в Азербайджане начинается новый учебный год

Сегодня в Азербайджане День знаний.

Как сообщает Report, 15 сентября во всех общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведениях страны начинается новый учебный год.

В 2022-2023 учебном году число учащихся, которые пойдут в первый класс общеобразовательных школ, составляет 158 297 человек. В девятом классе будут обучаться 147 029 человек, в одиннадцатом - 100 455. В целом в новом учебном году будут обучаться 1 616 214 человек.

В новом учебном году в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования города Баку, будет обучаться 484 731 учащийся. Планируется, что в I классах будут обучаться 46 200 учащихся, в IX - 37 987, в X - 26 898, в XI - 25 551, в XII - 168.

Первый урок в общеобразовательных учреждениях будет посвящен теме “Карабах - это Азербайджан!".

В знак уважения к памяти погибших в ходе пресечения широкомасштабной провокации, совершенной ВС Армении в ночь с 12 на 13 сентября, 15 сентября - День знаний - не будет отмечаться торжественно.

Новый учебный год завершится 14 июня.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycanda yeni dərs ili başlayır
Версия на английском языке New school year begins in Azerbaijan today

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