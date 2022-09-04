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Сегодня в Азербайджане для некоторых учащихся организуют дополнительные экзамены

Сегодня в Азербайджане для некоторых учащихся организуют дополнительные экзамены Сегодня Государственный экзаменационный центр Азербайджана проведет дополнительный экзамен для 456 учащихся 9 и 11 классов, не сумевших принять участие в выпускных экзаменах 2022 года по уважительным причинам, в том числе для сдающих экзамены экстернатом.
Наука и образование
4 сентября 2022 г. 06:00
Сегодня в Азербайджане для некоторых учащихся организуют дополнительные экзамены

Сегодня Государственный экзаменационный центр Азербайджана проведет дополнительный экзамен для 456 учащихся 9 и 11 классов, не сумевших принять участие в выпускных экзаменах 2022 года по уважительным причинам, в том числе для сдающих экзамены экстернатом.

Как передает Report, кроме того, в этот же день сдадут экзамен по азербайджанскому (государственному) языку учащиеся, не сумевшие принять участие в прошедшем в этом году экзамене.

Экзамены, которые пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе, начнутся в 10:00. В 10:45 заканчивается пропускной режим, после этого участники не будут допускаться в здание, где будет проходить экзамен.

При себе необходимо иметь пропускной лист на экзамен и оригинал удостоверения личности.

Для управления экзаменами выделены 12 экзаменационных руководителей, 10 общих руководителей экзаменами, 74 преподавателя-контролера, 3 сотрудника пропускного режима (охрана), 10 представителей зданий.

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Версия на азербайджанском языке İmtahanlarda üzrlü səbəbdən iştirak etməyən şagirdlər əlavə imtahan verəcək

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