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Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане День знаний.

Как сообщает Report, в этом году по всем классам в средних школах страны будут обучаться 1 445 049 детей.

В этом учебном году в общеобразовательных школах Баку будут учиться 395 773 детей. Ожидается, что в первый класс пойдут свыше 46 000 детей.

В то же время в 2017/2018 учебном году в 212 школах планируется организация 499 классов с уклоном.

В рамках подготовки к 2017/2018 учебному году завершено строительство новых зданий для столичной школы-лицея №20 и школы №306, были капитально отремонтированы школы №10, 74, 171, 201, 212, школа-лицей №62, спецшкола №268.

Завершено строительство нового корпуса для полных средних школ №67, 75, 257, произведена реконструкция аварийных корпусов полной средней школы №171, капитально отремонтированы полные средние школы №10, 74, 201, 212, школа-лицей №62 и спецшкола №268.

Еще в 9 школах производится текущий ремонт. Для 2017/2018 учебного года учебные заведения обеспечены 130 компьютерами и ноутбуками, 3629 партами, 444 принтерами и копировальными аппаратами, в 40 школах созданы современные военные кабинеты.

Отметим, что в соответствии с указом президента Ильхама Алиева от 21 августа 2004 года, учебный год в стране начинается с 15 сентября и этот день отмечается как День знаний.