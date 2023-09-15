Сегодня в Азербайджане День знаний

Сегодня в Азербайджане День знаний.

Сегодня в Азербайджане День знаний.

Как сообщает Report , 15 сентября во всех общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведениях страны начинается новый учебный год.

В целом в 2023/2024 учебном году в средних школах страны будут обучаться 1 612 294 учащихся, в первый класс пойдут 135 000 детей. В дошкольные образовательные учреждения (детские сады) пойдут 114 484 ребенка.

В общеобразовательных учебных заведениях, подведомственных Управлению образования города Баку, будет учиться 481 131 школьник. В IX классах столичных общеобразовательных школ будут обучаться 41 016 учащихся, X классах - 31 300, XI - 26 887, XII - 130 учащихся.

Еще одно новшество в новом учебном году заключается во внедрении единой школьной формы во всех школах.

Первый урок в общеобразовательных учреждениях в новом учебном году будет посвящен теме "Гейдар Алиев – спаситель и основатель Азербайджана".

Кроме того, первый звонок в новом учебном прозвенит в школах на освобожденных от оккупации территориях, в том числе в средней школе села Агалы Зангиланского района, средней школе села Талыш Тертерского района, Физулинской городской средней школе № 1 и Лачынской городской средней школе № 2.

Напомним, 2023/2024 учебный год завершится 14 июня.