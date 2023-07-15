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Сегодня в Азербайджане будут проведены последние экзамены в рамках набора учителей

Сегодня в Азербайджане будут проведены последние экзамены в рамках набора учителей Сегодня в Азербайджане будут проведены последние экзамены в рамках конкурса по приему учителей на работу.
Наука и образование
15 июля 2023 г. 07:30
Сегодня в Азербайджане будут проведены последние экзамены в рамках набора учителей

Сегодня в Азербайджане будут проведены последние экзамены в рамках конкурса по приему учителей на работу.

Как передает Report, на экзамены приглашены кандидаты по специальностям технология, биология, немецкий язык, русский язык, русский язык и литература.

Напомним, что процесс тестирования начался 11 июля и завершится 15 июля. Экзамены, в которых предусматривается участие около 58 тысяч кандидатов, проводятся в 29 экзаменационных центрах в 13 городах страны, один сеанс длится 150 минут.

В этом году планируется набрать 10 000 учителей. Предпочтение в процессе отбора отдается членами семей шехидов. Каждый преподаватель может выбрать максимум 8 вакансий.

Напомним, что в экзаменах по специальности математика приняли участие 4 400 кандидатов, по физическому воспитанию и химии - 5 430, по истории и географии - 6 353, по информатике, физике и французскому языку - 6 627, по преподаванию начальных классов - 11 004, по музыке - 3 255, по азербайджанскому языку и литературе - 7 187, по азербайджанскому языку (русский сектор) - 196 кандидатов, по английскому языку - 5635, по изобразительному искусству - 1 468 кандидатов.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün MİQ üzrə sonuncu imtahanlar keçiriləcək

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