Сегодня в Азербайджане будут проведены экзамены в группы SABAH

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет этап тестового экзамена конкурса по набору учащихся в группы SABAH.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет этап тестового экзамена конкурса по набору учащихся в группы SABAH.

Как передает Report , экзамены будут проведены в Баку.

Экзамен начнется в 10:00, за 15 минут до этого - в 09:45 режим пропуска будет завершен, и прибывшие после этого участники не будут допущены к экзаменам.

Запрещается проносить в экзаменационные здания мобильные телефоны и другие средства связи, электронные устройства, калькуляторы, электронные носители информации, книги, тетради, журналы, конспекты, информационные буклеты, словари, таблицы, сумки и другие вспомогательные средства.

Экзаменуемые должны иметь при себе "лист пропуска на экзамен" и удостоверение личности.

В экзаменах предусматривается участие 2 978 учащихся.