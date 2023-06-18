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Сегодня в Азербайджане будут проведены экзамены в группы SABAH

Сегодня в Азербайджане будут проведены экзамены в группы SABAH Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет этап тестового экзамена конкурса по набору учащихся в группы SABAH.
Наука и образование
18 июня 2023 г. 06:22
Сегодня в Азербайджане будут проведены экзамены в группы SABAH

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет этап тестового экзамена конкурса по набору учащихся в группы SABAH.

Как передает Report, экзамены будут проведены в Баку.

Экзамен начнется в 10:00, за 15 минут до этого - в 09:45 режим пропуска будет завершен, и прибывшие после этого участники не будут допущены к экзаменам.

Запрещается проносить в экзаменационные здания мобильные телефоны и другие средства связи, электронные устройства, калькуляторы, электронные носители информации, книги, тетради, журналы, конспекты, информационные буклеты, словари, таблицы, сумки и другие вспомогательные средства.

Экзаменуемые должны иметь при себе "лист пропуска на экзамен" и удостоверение личности.

В экзаменах предусматривается участие 2 978 учащихся.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün SABAH qruplarına test imtahanı keçiriləcək

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