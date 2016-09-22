Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане начинается астрономическая осень.

Как сообщил Report замдиректора по научной работе Шемахинской астрофизической обсерватории имени Насраддина Туси Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по физике Хыдыр Микаилов, осень на территории страны наступит 22 сентября в 18:21.

Он отметил, что сегодня день осеннего равноденствия. Начиная с 23 сентября, ночи станут длинными, а дни короткими: "Продолжительность дня и ночи будет одинаковой. Это называется осенним равноденствием. Солнце из северного полушария переходит в южное и в южном полушарии начинается астрономическая весна".

По словам Х.Микаилова, продление ночей продолжится до 21 декабря и в этот день будет самая длинная ночь в году. После этого ночи начнут укорачиваться и 21 марта будет наблюдаться день весеннего равноденствия.

Х.Микаилов также подчеркнул, что зима в Азербайджане в этом году наступит 21 декабря в 14:44.