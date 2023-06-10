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Участники конкурса "Восхождение" сегодня сдадут экзамен по способностям

Участники конкурса "Восхождение" сегодня сдадут экзамен по способностям Сегодня в рамках конкурса "Восхождение" (Yüksəliş) будет проведен проверочный экзамен по способностям, который является первым экзаменом очного этапа.
Наука и образование
10 июня 2023 г. 07:51
Участники конкурса Восхождение сегодня сдадут экзамен по способностям

Сегодня пройдет контрольный экзамен по способностям, являющийся первым экзаменом очного этапа конкурса "Восхождение" (Yüksəliş).

Как сообщает Report, в день экзамена регистрация во всех экзаменационных центрах пройдет с 10:00 до 10:40. После завершения регистрации вход в экзаменационный центр будет невозможен. Участники должны пройти на экзамен, предъявив удостоверение личности и QR-код, отправленный в личный кабинет, в электронном или распечатанном виде. Продолжительность экзамена по способностям 2 часа 30 минут. Более подробная информация об экзамене по способностям по контрольным и управленческим навыкам изложена в инструкциях, размещенных в личном кабинете участников.

На этом этапе заново проверяются навыки вербального анализа, цифрового анализа и абстрактного мышления конкурсантов.

Участники, набравшие не менее 70 процентов баллов, набранных в онлайн-экзамене по способностям, и не менее 50 процентов баллов, набранных в каждом тестовом блоке, получат право на участие в экзамене по управленческим навыкам.

Напомним, что 20 победителей конкурса "Восхождение" в течение года будут иметь возможность получить индивидуальные консультации по вопросам карьеры от руководителей – топ-менеджеров крупных компаний и государственных служащих, зачисление в банк кадровых резервов и денежный приз в размере 20 тысяч манатов.

Следует отметить, что конкурс "Восхождение" был учрежден распоряжением президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Конкурс состоит из 5 этапов. Глава государства 20 декабря 2022 года подписал распоряжение о проведении третьего конкурса "Восхождение".

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Версия на азербайджанском языке Bu gün “Yüksəliş” müsabiqəsinin iştirakçıları qabiliyyət üzrə yoxlama imtahanı verəcəklər

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