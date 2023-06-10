Участники конкурса "Восхождение" сегодня сдадут экзамен по способностям

Сегодня в рамках конкурса "Восхождение" (Yüksəliş) будет проведен проверочный экзамен по способностям, который является первым экзаменом очного этапа.

Сегодня пройдет контрольный экзамен по способностям, являющийся первым экзаменом очного этапа конкурса "Восхождение" (Yüksəliş).

Как сообщает Report , в день экзамена регистрация во всех экзаменационных центрах пройдет с 10:00 до 10:40. После завершения регистрации вход в экзаменационный центр будет невозможен. Участники должны пройти на экзамен, предъявив удостоверение личности и QR-код, отправленный в личный кабинет, в электронном или распечатанном виде. Продолжительность экзамена по способностям 2 часа 30 минут. Более подробная информация об экзамене по способностям по контрольным и управленческим навыкам изложена в инструкциях, размещенных в личном кабинете участников.

На этом этапе заново проверяются навыки вербального анализа, цифрового анализа и абстрактного мышления конкурсантов.

Участники, набравшие не менее 70 процентов баллов, набранных в онлайн-экзамене по способностям, и не менее 50 процентов баллов, набранных в каждом тестовом блоке, получат право на участие в экзамене по управленческим навыкам.

Напомним, что 20 победителей конкурса "Восхождение" в течение года будут иметь возможность получить индивидуальные консультации по вопросам карьеры от руководителей – топ-менеджеров крупных компаний и государственных служащих, зачисление в банк кадровых резервов и денежный приз в размере 20 тысяч манатов.

Следует отметить, что конкурс "Восхождение" был учрежден распоряжением президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Конкурс состоит из 5 этапов. Глава государства 20 декабря 2022 года подписал распоряжение о проведении третьего конкурса "Восхождение".