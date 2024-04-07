Сегодня свыше 55 тыс. учащихся в Азербайджане сдадут выпускной экзамен

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 7 апреля проведет выпускной экзамен для более чем 55 тыс. учащихся по стране на уровне общего (9-летнего) среднего образования.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 7 апреля проведет выпускной экзамен для более чем 55 тыс. учащихся по стране на уровне общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу центра, экзамены пройдут в Хазарском, Гарадагском, Ясамальском, Сураханском, Бинагадинском районах Баку, Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире, Абшеронском, Шамкирском, Товузском, Габалинском, Огузском, Лянкяранском, Джалилабадском, Масаллинском, Ярдымлинском, Бейлаганском, Физулинском (включая школу №1 имени М.Улугбея), Лачинском (городская школа № 2 и Забухская сельская школа), Зангиланском (средняя школа в селе Агали), Уджарском, Исмаиллинском, Шамахинском, Сабирабадском, Нефтчалинском, Гаджигабульском, Хачмазском и Губинском районах.

Экзамен начнется в 11:00, за 15 минут до этого режим пропуска будет завершен. Прибывшие после этого участники не будут допущены к экзамену.

В целом в экзаменах предусмотрено участие 55 887 учащихся.