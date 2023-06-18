О нас

Сегодня свыше 1,1 тыс. абитуриентов сдадут экзамен по азербайджанскому языку

Сегодня свыше 1,1 тыс. абитуриентов сдадут экзамен по азербайджанскому языку Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет экзамен по азербайджанскому языку (со второй попытки) для выпускников текущего года, по каким-либо причинам не участвовавшим в аналогичном экзамене, состоявшемся 7 мая 2023 года в р
Наука и образование
18 июня 2023 г. 07:00
Сегодня свыше 1,1 тыс. абитуриентов сдадут экзамен по азербайджанскому языку

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет экзамен по азербайджанскому языку (со второй попытки) для выпускников текущего года, по каким-либо причинам не участвовавшим в аналогичном экзамене, состоявшемся 7 мая 2023 года в рамках выпускного экзамена на уровне общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования, а также для абитуриентов текущего и прошлых лет, подавших документы на вступление в высшие или средние учебные заведения, однако получивших "неудовлетворительную" оценку по аналогичному экзамену, проведенному 7 мая.

Как сообщает Report со ссылкой на центр, экзамены будут проведены в пяти зданиях в Баку.

Экзамен во всех корпусах начинается одновременно в 10:00, за 15 минут до этого, режим пропуска будет завершен, и прибывшие по истечению указанного времени кандидаты не будут допущены в здания.

Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:

- "лист пропуска на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к удостоверению прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).

Экзамен будет длиться полтора часа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu gün 1 154 abituriyent Azərbaycan dili fənni üzrə növbəti dəfə imtahan verəcək

Самое читаемое

В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
11 июня 2023 г. 15:03
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
12 июня 2023 г. 10:51
В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод
В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод
12 июня 2023 г. 15:45
Врач Байдена рассказал о его проблеме с зубом
Врач Байдена рассказал о его проблеме с зубом
12 июня 2023 г. 19:39
На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар
На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар
13 июня 2023 г. 09:28
МО Турции распространило кадры с военных учений с участием азербайджанских военнослужащих
МО Турции распространило кадры с военных учений с участием азербайджанских военнослужащих
13 июня 2023 г. 17:16
Турецкий экономист: Зангезурский коридор должен открыться в ближайшее время
Турецкий экономист: Зангезурский коридор должен открыться в ближайшее время
14 июня 2023 г. 18:35
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф выступили с заявлениями для печати
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф выступили с заявлениями для печати
15 июня 2023 г. 19:30
В Баку прошла 52-я встреча Совместной азербайджано-иранской комиссии
ФотоВ Баку прошла 52-я встреча Совместной азербайджано-иранской комиссии
16 июня 2023 г. 09:36
AFAD: В Средиземном море произошло землетрясение
AFAD: В Средиземном море произошло землетрясение
17 июня 2023 г. 00:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi