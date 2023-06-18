Сегодня свыше 1,1 тыс. абитуриентов сдадут экзамен по азербайджанскому языку

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет экзамен по азербайджанскому языку (со второй попытки) для выпускников текущего года, по каким-либо причинам не участвовавшим в аналогичном экзамене, состоявшемся 7 мая 2023 года в р

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет экзамен по азербайджанскому языку (со второй попытки) для выпускников текущего года, по каким-либо причинам не участвовавшим в аналогичном экзамене, состоявшемся 7 мая 2023 года в рамках выпускного экзамена на уровне общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования, а также для абитуриентов текущего и прошлых лет, подавших документы на вступление в высшие или средние учебные заведения, однако получивших "неудовлетворительную" оценку по аналогичному экзамену, проведенному 7 мая.

Как сообщает Report со ссылкой на центр, экзамены будут проведены в пяти зданиях в Баку.

Экзамен во всех корпусах начинается одновременно в 10:00, за 15 минут до этого, режим пропуска будет завершен, и прибывшие по истечению указанного времени кандидаты не будут допущены в здания.

Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:

- "лист пропуска на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к удостоверению прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).

Экзамен будет длиться полтора часа.