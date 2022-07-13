Сегодня Суперлуние: Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние в году

Суперлуние, которым астрономы называют полнолуние, происходящее в дни, когда расстояние между Землей и Луной сокращается до минимума в году, произойдет в среду.

Суперлуние, которым астрономы называют полнолуние, происходящее в дни, когда расстояние между Землей и Луной сокращается до минимума в году, произойдет в среду.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, событие можно будет наблюдать на вечернем небосводе после 22:00 (бакинское время).

Луна (в 13:09, бакинское время) подойдет к Земле на 357 263 км и окажется на самом минимальном расстоянии от нее в 2022 году. Видимый диаметр Луны - 33 минуты 27 секунд. В этот же день в 22:38 произойдет полнолуние.

Суперлуние - это сочетание перигея и полнолуния, временной промежуток между которыми не превышает трех дней. Совпадения этих событий случаются каждый год, но близкими по времени (менее 9 часов) они бывают редко. При ясной погоде самую большую Луну года можно будет наблюдать после с 22:00.

Около полуночи Луна достигнет максимальной высоты над южным горизонтом. Всю ночь до восхода Солнца суперлуна будет сиять в созвездии Стрелец.