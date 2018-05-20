Сегодня состоятся вступительные экзамены для абитуриентов I и IV групп специальностей

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительные экзамены по I и IV группам специальностей на 2018/2019 учебный год.

Как сообщили Report в пресс-службе Центра, экзамены состоятся в 11 городах – Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Лянкяране и Гяндже.

К проведению экзаменов будут привлечены 229 руководителей и 2 603 контролера.

На экзаменах ожидается участие 33 139 абитуриентов, 28 055 из которых сдадут экзамен по I, 5 084 – по IV группам специальностей.

30 356 абитуриентов будут сдавать экзамен в азербайджанский сектор (25 841 человек – по I группе специальностей, 4 515 человек – по II группе специальностей), 2 783 абитуриента – в русский сектор (2 214 человек - в I группу специальностей, 569 человек – во II группу специальностей). 20 108 абитуриентов – парни, 13 031 – девушки.

Экзамены начнутся централизованно в 11:00 и продлятся 3 часа.