Сегодня состоятся очередные выпускные экзамены

Государственный экзаменационный центр Азербайджана сегодня проведет выпускные экзамены по уровню общего (9 классов) среднего образования.

Государственный экзаменационный центр Азербайджана сегодня проведет выпускные экзамены по уровню общего (9 классов) среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00.

Отметим, что ГЭЦ проведет выпускные экзамены на базе общего (9-летнего) среднего образования для учащихся школ, расположенных в Насиминском, Наримановском районах Баку, Нахчыванской АР, Бардинском, Джалилабадском (II часть), Дашкесанском, Гядабейском, Гейчайском, Гёйгёльском, Газахском, Лерикском, Сабирабадском, Хачмазском районах (II часть), городе Шеки.

Напомним, что за 15 минут до начала экзамена – в 10:45 пропуск в здание, где будет проводиться экзамен, будет завершен.

В экзамене, который состоится сегодня, ожидается участие 24 864 учеников.