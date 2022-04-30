Сегодня состоятся очередные выпускные экзамены

Государственный экзаменационный центр Азербайджана сегодня проведет выпускные экзамены по уровню общего (9 классов) среднего образования.
Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00.
Отметим, что ГЭЦ проведет выпускные экзамены на базе общего (9-летнего) среднего образования для учащихся школ, расположенных в Насиминском, Наримановском районах Баку, Нахчыванской АР, Бардинском, Джалилабадском (II часть), Дашкесанском, Гядабейском, Гейчайском, Гёйгёльском, Газахском, Лерикском, Сабирабадском, Хачмазском районах (II часть), городе Шеки.
Напомним, что за 15 минут до начала экзамена – в 10:45 пропуск в здание, где будет проводиться экзамен, будет завершен.
В экзамене, который состоится сегодня, ожидается участие 24 864 учеников.