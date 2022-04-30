О нас
Аудио новости

Сегодня состоятся очередные выпускные экзамены

Сегодня состоятся очередные выпускные экзамены Государственный экзаменационный центр Азербайджана сегодня проведет выпускные экзамены по уровню общего (9 классов) среднего образования.
Наука и образование
30 апреля 2022 г. 08:15
Сегодня состоятся очередные выпускные экзамены

Государственный экзаменационный центр Азербайджана сегодня проведет выпускные экзамены по уровню общего (9 классов) среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00.

Отметим, что ГЭЦ проведет выпускные экзамены на базе общего (9-летнего) среднего образования для учащихся школ, расположенных в Насиминском, Наримановском районах Баку, Нахчыванской АР, Бардинском, Джалилабадском (II часть), Дашкесанском, Гядабейском, Гейчайском, Гёйгёльском, Газахском, Лерикском, Сабирабадском, Хачмазском районах (II часть), городе Шеки.

Напомним, что за 15 минут до начала экзамена – в 10:45 пропуск в здание, где будет проводиться экзамен, будет завершен.

В экзамене, который состоится сегодня, ожидается участие 24 864 учеников.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu gün 24 mindən çox şagird buraxılış imtahanı verəcək

Самое важное

Глава государства: Рано говорить о трехстороннем формате Азербайджан-Турция-Россия
Глава государства: Рано говорить о трехстороннем формате Азербайджан-Турция-Россия
30 апреля 2022 г. 03:11
Президент: Мы поддерживаем турецко-армянский процесс
Президент: Мы поддерживаем турецко-армянский процесс
30 апреля 2022 г. 02:46
Ильхам Алиев: После российско-украинской войны было объявлено, что сопредседательство Минской группы уже не действует
Ильхам Алиев: После российско-украинской войны было объявлено, что сопредседательство Минской группы уже не действует
30 апреля 2022 г. 02:24
Доступ к ЮГК сделает Болгарию независимой в вопросе поставок природного газа
Доступ к ЮГК сделает Болгарию независимой в вопросе поставок природного газа
29 апреля 2022 г. 21:03
Президент: Ситуация с оккупацией территорий была неприемлема для Азербайджана
Президент: Ситуация с оккупацией территорий была неприемлема для Азербайджана
29 апреля 2022 г. 13:00
Президент: Шушинская декларация - показатель единства Азербайджана и Турции во всех сферах
Президент: Шушинская декларация - показатель единства Азербайджана и Турции во всех сферах
29 апреля 2022 г. 12:20
Президент Ильхам Алиев встретится с участниками международной конференции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретится с участниками международной конференции
29 апреля 2022 г. 09:21
Пожар в Промпарке Азерсун локализован
Пожар в "Промпарке Азерсун" локализован
29 апреля 2022 г. 02:41
Глава МЧС: Пожар в Промпарке Азерсун будет локализован в течение полутора часов
Глава МЧС: Пожар в "Промпарке Азерсун" будет локализован в течение полутора часов
29 апреля 2022 г. 01:56
Кямаледдин Гейдаров: Пожар в Промпарке Азерсун охватил площадь в 5 тыс. кв.м
ФотоКямаледдин Гейдаров: Пожар в "Промпарке Азерсун" охватил площадь в 5 тыс. кв.м
29 апреля 2022 г. 01:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi