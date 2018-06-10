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    Сегодня состоится второй экзамен по азербайджанскому языку

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Сегодня, согласно правилам приема студентов в вузы и ссузы, для абитуриентов, сдающих приемный экзамен на другом языке, состоится тестовый экзамен по предмету "Азербайджанский язык".

    Как сообщает Report, экзамен состоится в четырех экзаменационных центрах в Баку и Нахчыване.

    Экзамен начнется во всех зданиях в 11:00.

    На экзамен абитуриенты должны принести следующие документы: документ, подтверждающий личность и "Пропускной лист на экзамен".

    В целом в Баку планируется участие на экзамене 1354 абитуриентов, в Нахыване – 5.

    Для управления экзаменом выделены 10 руководителей и 180 учителей-контролеров.

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