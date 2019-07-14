Сегодня состоится II этап экзаменов по приему в резидентуру

Сегодня в Азербайджане будет проведен II этап экзаменов по приему в резидентуру с целью подготовки врачей-специалистов на основе базового высшего медицинского образования на 2019/2020 учебный год.

Как сообщает Report, вступительные экзамены в резидентуру пройдут в 3 зданиях в Баку и в одном здании в Нахчыване.

Во всех зданиях экзамен начнется в одно время - в 11:00 и продлится 2 часа 30 минут.

Кандидаты обязательно должны принести с собой на экзамен следующие документы:

- Подлинный документ, удостоверяющий его личность;

- "Пропускной экзаменационный лист"

Те, у кого будет отсутствовать хотя бы один из вышеназванных документов или выявлено несоответствие в них, не будут допущены к экзамену.

На экзамене кандидатам предоставляется 100 тестовых заданий по предмету, правильный ответ для каждого тестового задания оценивается в 1 (один) балл, а неправильные ответы не влияют на результат экзамена.