Сегодня состоится экзамен на выявление способностей по специальности "Журналистика"

Сегодня состоится экзамен на выявление способностей по специальности "Журналистика"

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня проведет экзамен по выявлению способностей для абитуриентов, желающих поступить на специальность "Журналистика" на уровне бакалавриата высших учебных заведений.

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Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня проведет экзамен по выявлению способностей для абитуриентов, желающих поступить на специальность "Журналистика" на уровне бакалавриата высших учебных заведений. Как сообщает Report, в экзамене предполагается участие 519 абитуриентов. Экзамен будет организован в Баку и в городах Нахчыван, Гянджа, Лянкаран, Шеки, Барда, Гёйчай, Ширван, Хачмаз, где расположены региональные отделения ГЭЦ. Экзамен начнется в 10:00 и продлится 2 часа 30 минут. Абитуриенты должны иметь при себе пропускной лист и оригинал документа, удостоверяющего личность. Подпишитесь на наш Telegram канал