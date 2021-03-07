Сегодня сдают экзамен желающие поступить на госслужбу по категориям "А" и "Б"

Сегодня, 7 марта, кандидаты на должности административного руководителя (категория "A") и административного исполнителя (категория "Б") сдают тестовый экзамен

Сегодня, 7 марта, кандидаты на должности административного руководителя (категория "A") и административного исполнителя (категория "Б") сдают тестовый экзамен.

Как сообщили Report в Государственной экзаменационной службе, экзамен на административные должности категории "Б" проводится на бумажных носителях в 6 зданиях в Баку и в 1 здании в Гяндже. Для участия в экзамене зарегистрировались 1 856 кандидатов, в том числе 593 кандидата в группу "БА" и 1 263 кандидата в группу "ББ".

Тестовый экзамен на должности категории А (административные руководящие должности) проводится в электронной форме с помощью компьютеров в здании ГЭЦ, расположенном по адресу Абдулвахаб Саламзаде 28, Насиминский район, Баку (бывшее здание Бакинского азиатского университета). Ожидается, что в экзамене примут участие 57 кандидатов.

Экзамены начнутся в 11:00 и продлятся 3 часа.