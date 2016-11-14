Сегодня Земля и Луна окажутся на самом близком расстоянии друг от друга

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня Луна пройдет на самом близком расстоянии мимо Земли.

Как сообщил Report научный секретарь Шемахинской астрофизической обсерватории имени Насраддина Туси Национальной академии наук Азербайджана Орхан Халилов, в это время Луна будет очень большая и яркая: "Когда Луна близка к Земле мы видим ее большой и называем "Суперлуной". В это время она бывает больше обычной, то есть ее диск кажется большим. Когда происходит сближение, мы видим Луну на 14% больше в диаметре, чем обычно".

По словам представителя обсерватории, природное явление произойдет сегодня в 15.24 по местному времени и оно будет видно: "Суперлуну" можно будет увидеть после заката Солнца, приблизительно через 3 часа. В момент, когда Луна близка к Земле, детали на ее поверхности видны более отчетливо. Невооруженным глазом почувствовать эту разницу немного сложно. При этом замечаешь лишь большие размеры Луны, которая бывает еще более яркой и светлой. Расстояние между Луной и Землей составит 356 511 км. Аналогичное явление произошло в 1948 году. В то время расстояние между центрами составляло 356 465 км. Сегодняшнее сближение будет самым крупным за последние 68 лет. Подобное явление совершенно безвредно для человека и оно вновь повторится в 2034 году".

О.Халилов добавил, что это обычное природное явление.